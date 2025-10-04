العالم اليوم - سقوط مسيرة إسرائيلية شرقي لبنان

انتم الان تتابعون خبر سقوط مسيرة إسرائيلية شرقي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، السبت، في جرود منطقة الهرمل شرق لبنان.

ووفق " الوكالة الوطنية للإعلام"، سقطت المسيّرة إسرائيلية في منطقة وادي فيسان وتوجه الجيش اللبناني إلى المكان.

ونص اتفاق 2024 الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بعد أكثر من عام من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، على ابتعاد الحزب عن الحدود وتفكيك بنيته العسكرية، وعلى حصر السلاح بيد القوى الرسمية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها خلال النزاع.

إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية، وتواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف عناصر الحزب ومنشآته.