نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم 12 أكتوبر الجاري.. سويلم يتابع الاستعدادات النهائية لإنطلاق إسبوع القاهرة الـ 8 للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه، بشأن موقف الاستعدادات النهائية لعقد “إسبوع القاهرة الثامن للمياه” والمقرر انعقاده خلال الفترة (١٢ – ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد صرح الدكتور سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.

دعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية

كما أكد سيادته على مواصلة العمل لتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن سهولة مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف فعاليات الإسبوع، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب للإسبوع لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه.

وقد بلغ عدد المنظمات الدولية والاقليمية المشاركة في الإسبوع عدد (٩٥) منظمة، كما تم تسجيل عدد (١٢٥) جلسة ضمن فعاليات الإسبوع، من أبرزها (اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه - الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية - الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، واللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة - احتفالية اليوبيل الذهبي (٥٠ عامًا) للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو (IHP) - المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه - منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر - المنتدى المصري الهولندي للمياه).

استقبال 203 ملخص بحثي

وفيما يخص الأبحاث العلمية المقرر عرضها خلال الإسبوع.. فقد استقبلت اللجنة العلمية للإسبوع عدد (٢٠٣) ملخص بحثي موزعة على المحاور الخمسة للإسبوع، وفي المرحلة النهائية تم قبول (٤٩) ورقة بحثية وملخص مطول، ومن المقرر تنظيم عدد (٥) جلسات علمية لعرض (٣٤) بحث، بالإضافة لجلسة خاصة لعرض (١٥) بوستر، لتوفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والنتائج البحثية بين المشاركين.

تأهل 12 متسابق من مصر والصين وكينيا

وفيما يخص المسابقات المنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه.. فقد تأهل (١٢) متسابق من مصر والصين وكينيا ينتمون إلى جامعات (عين شمس، القاهرة، الزقازيق، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة هواتشونغ الزراعية الصينية، وجامعة إيجرتون الكينية) لمسابقة "أطروحة الثلاث دقائق"، وتأهل عدد (٦) مشروعات من جامعات (عين شمس، القاهرة، هليوبوليس، النيل، المنصورة، وحلوان) لمسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، وتأهلت (٥) مشروعات من مدارس “استيم” في محافظات (الإسماعيلية، أكتوبر، الدقهلية، والإسكندرية) لمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، وتأهل (٥) فيديوهات و(٥) بوسترات من (٥) جامعات (القاهرة، البريطانية، الجلالة، السويس، والأزهر) لمسابقة مبادرة “على القد”، وإختيار (٥) تجارب متميزة من محافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، وأسوان) لعرضها في جلسة خاصة للمسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه – مسابقة المزارعين.

هذا ويشهد المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع إقبالًا متزايدًا، حيث قامت (٢٢) شركة ومنظمة بحجز مساحات لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.