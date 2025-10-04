نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- موعد تلقى أوراق الترشح لمجلس النواب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الهيئة العليا للانتخابات تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، حسب تصريحات القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة ستفتح باب الترشح لانتخابات محلس النواب مع انعقاد مؤتمر الهيئة يوم السبت الموافق 4 أكتوبر.

انتخابات مجلس النواب

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد ظهر يوم السبت المقبل، الناخبين فى الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، وكذا إغلاق قاعدة البيانات وإعلان الجدول الزمني الذى يتضمن بدء تلقى أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من 4 أكتوبر.

وتجرى وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضي، وبموجبه تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية مخصص لها 284 مقعدا، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة مخصص لها 284 مقعدا، وتوزيع قوائم الدوائر المغلقة المطلقة في 4 دوائر انتخابية الدائرة الأولى والثانية مخصص لكل واحدة منهما 102 مقعدا، والدائرة الثالثة والرابعة مخصص لكل منهما 40 مقعدا، باجمالى 284 مقعدا بنظام القوائم..

مراحل إجراء انتخابات مجلس النواب

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الثانية منها، فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، وتضم المرحلة الثانية بالنظام الفردي 13 محافظة هى " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

وفى نظام القائمة تضم المرحلة الثانية نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الأولى "قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات هى "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

والمرحلة الأولى داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وتضم المرحلة الثانية باقي المحافظات.

فى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".