المنوفية تحذر السكان من فيضان النيل وتطالب بإخلاء المنازل

أحمد جودة - القاهرة - تحسبًا لفيضانات محتملة.. مدينة مصرية تطالب الأهالي بإخلاء منازلهم في أراضي طرح النهر

طالبت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، جميع المواطنين المقيمين والمزارعين في أراضي طرح النهر بسرعة إخلاء منازلهم وممتلكاتهم، بعد ارتفاع منسوب المياه في فرع نهر النيل، تحسبًا لوقوع فيضانات محتملة خلال الأيام المقبلة.

تصريحات رئيس الوزراء حول ارتفاع منسوب النيل

وأوضحت رئاسة المدينة أن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى غمر عدد من المنازل والمزارع الواقعة على جانبي مجرى النهر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، مع التحذير من مزاولة أي أنشطة زراعية في تلك المناطق خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن محافظتي المنوفية والبحيرة معرضتان لتأثر أراضي طرح النهر بالفيضان خلال شهر أكتوبر، حيث تشهد البلاد عادة في هذا التوقيت معدلات تصريف مياه مرتفعة قد تتجاوز المتوسط.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة، محذرًا المتعدين على أراضي طرح النهر من المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه، مؤكدًا أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من القطاع المائي لنهر النيل وقد تتعرض للغمر في أي وقت.

السد العالي ودوره في تنظيم مياه النيل

من جانبه، أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السد العالي ما زال يؤدي دوره في تنظيم منسوب النيل والسيطرة على الفيضانات، مؤكدًا أن احتمال غرق أراضي طرح النهر قائم في بعض المناطق المنخفضة فقط، خصوصًا في المنوفية والبحيرة.

وأشار شراقي إلى أن بحيرة ناصر على استعداد لاستقبال الإيرادات الجديدة من مياه النيل التي بدأت بالتدفق منذ سبتمبر الماضي نتيجة تصريف المياه من السدود السودانية وسد النهضة، لافتًا إلى أن استمرار الأمطار الغزيرة قد يدفع وزارة الري إلى فتح مفيض توشكى لتصريف الفائض إلى البحر المتوسط.

فيضانات السودان تثير القلق في دول حوض النيل

وفي السياق ذاته، تشهد السودان أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في مناسيب النيل، ما دفع وزارة الري السودانية إلى دعوة السكان القاطنين على ضفاف النهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، بعد أن وصلت بعض المناطق إلى مستويات الفيضان الخطيرة.

