نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: بيراميدز يعيد الكرة المصرية للبطولات القارية.. واتمنى وصوله للنهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم نادي الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز عاد بقوة أمام بطل آسيا أهلي جدة السعودي في بطولة قارية وهي بطولة الإنتركونتننتال، مشيرًا إلى أن الفوز يُعد خطوة تاريخية للكرة المصرية.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "أبارك لنادي بيراميدز على تتويجهم بلقب بطل نصف العالم، فقد نجح الفريق في تعزيز تقدمه على أهلي جدة وإعادة الكرة المصرية إلى منصات التتويج القارية"، مشيدًا بما قدمه اللاعبون داخل أرض الملعب.

وأضاف: "بيراميدز فريق كبير يمتلك العديد من النجوم، وبعيدًا عن تألق فيستون ماييلي، فإن المجموعة بالكامل أثبتت أن لديها شخصية البطل وقادرة على صناعة تاريخ جديد للنادي".

وأختتم:"اتمنى فوز بيراميدز في المباراة المقبله لملاقاة باريس سان جيرمان في النهائي ويحقق إنجاز جديد لقارة إفريقيا ".