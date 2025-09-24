الارشيف / الرياضة

محمد صلاح: بيزيرا تعمد الحصول على إنذار للغياب أمام الجونة قبل لقاء القمة

0 نشر
0 تبليغ

محمد صلاح: بيزيرا تعمد الحصول على إنذار للغياب أمام الجونة قبل لقاء القمة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: بيزيرا تعمد الحصول على إنذار للغياب أمام الجونة قبل لقاء القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، على تعادل الأبيض مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري الممتاز 
وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: سير المباراة كان يقول ان الزمالك سيفوز ولكن تغييرات المدرب ساهمت في عودة الجونة للمباراة 

واضاف: فيريرا لم يذاكر الجونة بشكل جيد ولكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة بيريرا تعمد الحصول على إنذار امام الإسماعيلي للغياب عن الجونة

وواصل: مباراة الجونة مثل الاهلي بثلاث نقاط ولا اعلم لماذا لم يعاقب الزمالك بيريرا بعد تعميد الحصول على إنذار امام الإسماعيلي من اجل الغياب امام الجونة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا