نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: بيزيرا تعمد الحصول على إنذار للغياب أمام الجونة قبل لقاء القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، على تعادل الأبيض مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري الممتاز

وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: سير المباراة كان يقول ان الزمالك سيفوز ولكن تغييرات المدرب ساهمت في عودة الجونة للمباراة

واضاف: فيريرا لم يذاكر الجونة بشكل جيد ولكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة بيريرا تعمد الحصول على إنذار امام الإسماعيلي للغياب عن الجونة

وواصل: مباراة الجونة مثل الاهلي بثلاث نقاط ولا اعلم لماذا لم يعاقب الزمالك بيريرا بعد تعميد الحصول على إنذار امام الإسماعيلي من اجل الغياب امام الجونة