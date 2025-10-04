نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر الـ52: نستمد منها روح العزيمة والتحدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل مناسبة خالدة في وجدان المصريين ومبعث فخر واعتزاز بالشعب المصرى وقواته المسلحة الباسلة.

وقال مدبولى في برقيته إن انتصار أكتوبر العظيم سيظل رمزًا للتضحية والفداء، وتأكيدًا على قدرة المصريين على تحقيق المعجزات عندما تتوحد إرادتهم خلف هدف واحد.

وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تجديد للعهد على استلهام روح العزيمة والتحدى لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في كل شبر من أرض مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصرى العظيم، ودعم خطوات التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسى نحو مستقبل أفضل.

واختتم مدبولى برقيته بالدعاء بأن يُعيد الله هذه الذكرى الخالدة على الرئيس السيسى بموفور الصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.