العالم اليوم - فيديو.. حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية بريف اللاذقية

فيديو.. حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية بريف اللاذقية

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - أعلن الدفاع المدني السوري السيطرة عن حريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.

ونقل تليفزيون سوريا، السبت، عن مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.

واندلع الحريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية الجمعة، حيث باشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، بدعم من مروحيات وزارة الدفاع، العمل على السيطرة عليه والحد من انتشاره، خاصة أن طبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار أعاقت الاستجابة الأرضية المباشرة.

وأشار كيال إلى أن جهود إخماد الحريق استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة.