استعدادًا للانتخابات البرلمانية: الأحزاب تبدأ أول جولات تشيكل القائمة الوطنية و«مستقبل وطن» يستضيف الجولة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - يستقبل حزب مستقبل وطن اليوم السبت، جميع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية بالمقر الرئيسي للحزب بمنطقة التجمع الخامس، من أجل الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025/2030،

وعن عدد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، رجحت المصادر، أن تشكيل القائمة سيقتصر على ذات الأحزاب التي كانت في القائمة خلال انتخابات الشيوخ والتي كانت 12 حزبا سياسيا بجانب كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية هي أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، وإرادة جيل، والوفد، والحرية، وأيضا أحزاب المعارضة كحزب العدل، والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والتجمع، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي سياق متصل، حزب العدل أنه يستعد بقوة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال الدفع بمجموعة من المرشحين أصحاب الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين وتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

و أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن إلى أن الحزب وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار مرشحيه، تضمن الدفع بعناصر تمتلك رؤية سياسية وقدرة على المنافسة الجادة، موضحًا أن الحزب يعتزم المنافسة بقوة على عدد من المقاعد الفردية في مختلف المحافظات.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن مشاركة الحزب في الانتخابات تنبع من إيمانه بضرورة الدفاع عن قضايا المواطن التي تم إهدارها وتجاهلها من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي بروح من المسؤولية الوطنية ورغبة حقيقية في تمثيل صوت المواطن والدفاع عن حقوقه.

وحذر القيادى بحزب العدل من خطورة استخدام المال السياسي في التأثير على الناخبين أو توجيه اختياراتهم، مشددًا على أن تلك الممارسات تضر بالعملية الديمقراطية وتفقد الانتخابات نزاهتها الحقيقية، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بالمنافسة الشريفة القائمة على البرامج والرؤى .