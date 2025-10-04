جيش الاحتلال لسكان غزة: المدينة مازالت منطقة قتال لا تعودوا إلى الشمال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".

وقال في بيان اليوم السبت إن "قوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة، حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا، من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه".