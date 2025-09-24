نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتحرك لتأمين مستقبل جرافينبرخ بعقد طويل الأمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ليفربول خطواته العملية نحو تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبرخ، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد طويل الأمد، في خطوة تهدف إلى تأمين استقرار الفريق الفني على المدى البعيد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "Talksport"، فإن إدارة الريدز أبدت رغبتها الجادة في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على ثقة الجهاز الفني في إمكانيات جرافينبرخ، ودوره المحوري في خط الوسط خلال السنوات القادمة، في ظل سياسة النادي القائمة على دعم العناصر الشابة وبناء مشروع مستقبلي متماسك.