العالم اليوم - بتهمة الإرهاب.. إيران تعلن إعدام 6 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر بتهمة الإرهاب.. إيران تعلن إعدام 6 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - أعلنت السلطة القضائية في إيران، السبت، أنها نفذت حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية" وأدينوا بتهمة شن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد.

وقالت السلطات القضائية عبر موقع "ميزان أونلاين"، "نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق 6 انفصاليين إرهابيين ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة حوزستان".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية: "اعترف المتهمون بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية منها اغتيال 4 من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران".

وتابعت أنه بالإضافة إلى دورهم "في عمليات إرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".

وأضافت: "شكلت أعمال الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في خوزستان على مدى الأعوام الماضية".