نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يراقب كوبو تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي آرسنال اهتمامه بالتعاقد مع الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي "المدفعجية" لتعزيز خياراتهم الهجومية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Fichajes الإسبانية، فإن إدارة آرسنال وضعت كوبو، البالغ من العمر 24 عامًا، ضمن قائمة أولوياتها في يناير، بعد متابعته عن كثب لما يقدمه من أداء مميز في الدوري الإسباني.

ويُعد كوبو من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الآسيوية، وسبق له أن لعب في صفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى سوسيداد، حيث أثبت جدارته بمهاراته العالية وسرعته في الرواق الهجومي.

وتبقى مسألة التفاوض مع النادي الإسباني مرهونة بموقفه من بيع اللاعب، في ظل ارتباطه بعقد طويل الأمد، واهتمام أندية أخرى بخدماته.