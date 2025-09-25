نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جوليان ألفاريز يقترح انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعيش المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز فترة صعبة مع أتلتيكو مدريد، بعد أن أبدى غضبه العلني عقب استبداله في مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني، حيث التقطته الكاميرات وهو يتمتم على مقاعد البدلاء: "دائمًا أنا، دائمًا أنا".

ورغم اعتباره أحد أبرز نجوم الفريق، إلا أن ألفاريز لا يشعر بالتقدير الكافي من قِبل المدرب دييغو سيميوني، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن رحيله في نهاية الموسم.

انتقادات من مدربه الأول

هوجو رافاييل فاراس، أول مدرب أشرف على ألفاريز، صب الزيت على النار في تصريحات لراديو "فيّا ترينيداد"، حيث وجّه انتقادات لأسلوب لعب "التشولو":لا أراه مرتاحًا في أتلتيكو. لم يلعب في مركزه الحقيقي كقلب هجوم، بل تم توظيفه كثيرًا على الأطراف. تحدث مع عائلته وأكد أنه يريد اللعب بشكل منتظم ليبقى المهاجم الأساسي لمنتخب الأرجنتين. لكن أتلتيكو يدافع كثيرًا ويهاجم قليلًا، وهذا لا يساعده على الظهور كمهاجم هدّاف كما كان في ريفر بليت”>

وأضاف: "رأيناه أحيانًا يعود للدفاع داخل منطقة فريقه، وهذا أمر غير منطقي بالنسبة لمهاجم مثله. علاقته بسيميوني جيدة، لكن فلسفة المدرب تقوم على الدفاع. لا أعلم إن كان قد حان وقت رحيله عن أتلتيكو، لكن من المؤكد أن جوليان لم يُستغل في مركزه المثالي".

المستقبل بين برشلونة وريال مدريد؟

فاراس لم يخفِ تفضيله لرؤية ألفاريز بقميص أحد العملاقين الإسبانيين، حيث قال: :”حدهم قال لي إنه كان يجب أن يذهب إلى برشلونة، خاصة وأنه مشجع للفريق منذ صغره، لكن الصفقة لم تتم لعدم دفع النادي ما كان مطلوبًا. بالنسبة لي، أود أن أراه يلعب في ريال مدريد".

اهتمام قديم من ريال مدريد

جوليان ألفاريز يملك تاريخًا صغيرًا مع ريال مدريد؛ إذ تدرب في "فالديبيباس" حين كان يبلغ 11 عامًا، وأمضى أسبوعين قدّم خلالهما مستويات لافتة. لكن لوائح "فيفا" التي تفرض انتقال عائلته كاملة إلى إسبانيا حالت دون إتمام الصفقة.

الآن، ومع بلوغه 25 عامًا، يبقى الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله مستقبلًا إلى "الميرينغي"، حتى لو لم يكن خيارًا مطروحًا بقوة في الوقت الحالي. لكن كما تقول القاعدة في كرة القدم: "كل شيء ممكن".

