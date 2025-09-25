نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يستعيد بريقه وسط غموض مستقبله مع ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل مباراة له هذا الموسم بقميص ريال مدريد، بعدما ظهر بأداء حاسم ومؤثر لأول مرة منذ انطلاق الموسم الحالي، ما جعله يحظى بإشادة كبيرة داخل النادي، خاصة مع اقتراب ديربي العاصمة الذي يُتوقع أن يبدأه أساسيًا.

ورغم هذه الصحوة، لا يزال مستقبل اللاعب مفتوحًا على جميع الاحتمالات. عقد فينيسيوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، غير أن الإدارة ترغب في تجديده في أقرب وقت، حتى لا يضطر الرئيس فلورنتينو بيريز إلى الاستماع للعروض المحتملة بدءًا من الصيف المقبل، تفاديًا لرحيله مجانًا.

وخلال الأسابيع الأخيرة ارتبط اسم النجم البرازيلي بعروض من أندية سعودية، مستعدة لدفع مبالغ ضخمة من أجل التعاقد معه. غير أن المفاجأة جاءت من إنجلترا، حيث كشف موقع TBR Football أن بايرن ميونيخ يضع اللاعب على راداره، في وقتٍ لا يمانع فيه فينيسيوس الاستماع إلى عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد مطمئن

وبحسب ما نقل موقع Defensa Central، فإن إدارة النادي الملكي لا تبدي قلقًا تجاه الملف، إذ تؤكد أنها لن تستجيب للمطالب المالية المرتفعة التي يضعها اللاعب، ما يجعل القرار النهائي بيده.

وتذكر المصادر أن بيريز لا يقبل بسياسة ليّ الذراع، مستشهدة بما حدث مع أساطير سابقة مثل كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس، حيث يبقى شعار النادي فوق أي اسم.

ورغم ذلك، يواصل المسؤولون التأكيد على أن فينيسيوس يُعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأنه يدخل ضمن خطط المشروع الرياضي طويل المدى. لكن إن قرر اللاعب عدم الاستمرار، فإن رحيله سيكون أمرًا حتميًا.

