نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو ناري.. نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس الملك عن مواجهة من العيار الثقيل، إذ يستضيف النصر نظيره الاتحاد في أقوى مواجهات هذا الدور من البطولة الأغلى محليًا في منافسات كرة القدم السعودية.

وأجريت مراسم القرعة مساء الخميس بمشاركة الفرق المتأهلة دون تحديد أي مستوى، ومفتوحة دون أي توجه، مما جعلها تسفر عن قمة كبرى بين النصر والاتحاد.

وأوقعت القرعة فريق الهلال بمواجهة نظيره الأخدود، في وقت سيحل فيه الأهلي ضيفًا على نظيره الباطن، وسيلاقي الشباب نظيره الزلفي، ويستقبل القادسية نظيره الحزم، ويتجدد اللقاء بين الخليج والتعاون، في حين يستضيف الخلود نظيره النجمة، وسيواجه الفتح نظيره الرياض.

أقيمت القرعة في استوديوهات قناة «ثمانية» الناقل الرسمي لمنافسات كرة القدم السعودية، بمشاركة طلال الجبرين، وعواد العنزي، نجمي المنتخب السعودي السابقين، ونعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات.