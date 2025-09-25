نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. سالم الدوسري مرشح لجائزة الأفضل ونتائج قرعة كأس الملك وتعديل مباريات رباعي السوبر في الدوري في المقال التالي

سالم الدوسري وعفيف يتنافسان على أفضل لاعب في آسيا 2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل لعام 2025.

ويتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل.

كلاسيكو ناري.. نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك السعودي

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس الملك عن مواجهة من العيار الثقيل، إذ يستضيف النصر نظيره الاتحاد في أقوى مواجهات هذا الدور من البطولة الأغلى محليًا في منافسات كرة القدم السعودية.

وأجريت مراسم القرعة مساء الخميس بمشاركة الفرق المتأهلة دون تحديد أي مستوى، ومفتوحة دون أي توجه، مما جعلها تسفر عن قمة كبرى بين النصر والاتحاد.

خاص.. محمد عبدالوهاب يدرس دخول انتخابات الأهلي المقبلة

تتجه الأنظار داخل القلعة الحمراء إلى انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، والتي يبدو أنها ستشهد منافسة قوية وسخونة مبكرة في ظل تحركات الأعضاء ومحاولات الدفع بعدد من الأسماء البارزة للعودة إلى المشهد من جديد.

رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر في الدوري قبل السفر للإمارات

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

مانشستر يونايتد يجهّز "ضربة الموسم" بضم هاري كين من بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يضع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ويبلغ كين من العمر 32 عامًا، وقد يكون مستعدًا لتغيير الأجواء بعد موسم ثانٍ محتمل في "البوندسليغا" لم يرتقِ إلى طموحاته التتويجية.