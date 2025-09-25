نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديربي المصري الاثنين القادم ٢٠٢٥/٩/٢٩ في مباراة ملحمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الديربي المصري بين الأهلي والزمالك، ينتظر كلًا من مشجعي القلعة الحمراء، والقلعة البيضاء، مباراة القمة الـ١٢٤ التي تُسمي « الديربي المصري»، فإنها بمثابة إحدي المباريات الكُبرى في مصر.

مباراة القمة ال١٢٤

كُل ما تُريد معرفته عن المباراة

سيكون موعد المباراة بين نادي القرن الأهلي، ونادي الزمالك، يوم الاثنين القادم الموافق ٢٩ من شهر سبتمبر المُقبل، وستُقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين، علي شاشة قنوات أون سبورتس.

الأهلي والزمالك

أداء الفريقين في الدوري المصري قبل المباراة

منذ انطلاق موسم الدوري ٢٠٢٥/٢٠٢٦، كشف نادي الزمالك عن أنيابه بقيادة مدربه البلجيكي ( فيريرا)،وحقق خمس انتصارات أمام كلًا من: المصري،والإسماعيلي،ومودرن سبورت،وسيراميكا كليوباترا،وأيضًا فاركو، كما أنه تعادل أمام فريقي المقاولون العرب،والجونة، وتلقي هزيمة وحيدة أمام فريق وادي دجلة ؛ لتمنعه من مواصلة الحفاظ علي صدارة الدوري المصري.

وعلى الصعيد الأخر، فكان فريق النادي الأهلي يخطو خُطوات عصيبة بعد رحيل المدرب البرتغالي ( خوسيه ريبيرو) ؛ ليتولي قيادة الفريق مؤقتًا الكابتن ( عماد النحاس)،إلي حين تواصل إدارة الفريق الأحمر بقيادة الكابتن ( محمود الخطيب) العديد من المفاوضات ؛ للبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأحمر.

الكابتن عماد النحاس

وعلى الرغم من هذه الظروف التى لحقت بالفريق، إلا أنه حقق ثلاث انتصارات هامة أمام فاركو،وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، وأيضًا ثلاثة تعادلات أمام مودرن سبورت، وغزل المحلة، وإنبي، بينما تلقي هزيمة وحيدة أمام فريق بيراميدز.

ابتسامة الانتصار تعلو وجه هاني وزيزو وتريزيجيه

جدل وإحصائيات عن مباراة القمة

تشهد مباراة القمة دائمًا أحداث مُثيرة للجدل، حيث شهدت مباراة القمة بين الفريقين فى جائحة كورونا عام ٢٠٢٠ عدم وصول حافلة فريق الزمالك إلي أرض الملعب وأُعلن انسحاب الزمالك، ليأتي الفريق الأحمر فى ١١ مارس ٢٠٢٥ بالانسحاب من أرض الملعب بعد مرور ٢٠ دقيقة، وجدل آخر علي حضور طاقم تحكيم أجنبي ليقوم بالمهمة التحكيمية لهذه المباراة الملحمية.

الديربي المصري

غيابات الفريقين قبل الديربي المصري

تأكد غياب سبع لاعبين في صفوف النادي الأهلي ومنهم: إمام عاشور الذي أُصيب بفيروس A، وأشرف داري لإصابته في العضلة الضامة، ومحمد شكري ويُعاني من شد بالدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد للإصابة في العضلة الأمامية، كما هناك صعوبة التحاق بالفريق لأحمد مصطفي زيزو للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، ويغيب كلًا من محمد عبدالله وأحمد عابدين ؛ لتواجدهما بمنتخب الشباب في بطولة كأس العالم التي ستُقام في تشيلي يوم ٢٧ سبتمبر.

شعار النادي الأهلي

على صعيدٍ آخر، غيابات نادي الزمالك تتمثل في: “ محمد شحاتة للإصابة،ومحمود جهاد لعدم الجاهزية،بارون أوشينج وسيف الدين الجزيري لأسباب فنية.