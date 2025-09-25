نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي يكشف سر عدم انتقال الونش إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، كواليس ارتباط اسم محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، بإمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي في فترة سابقة.

وقال شوقي خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة: "موضوع انتقال الونش كان شائك بعض الشيء، خاصًة أن اللاعب كان عائدًا من إصابة بالرباط الصليبي، وعقده مع الزمالك كان يقترب من نهايته ويحصل على مقابل مادي ليس كبير، في الوقت الذي كان الأهلي يدرس مستقبل بعض مدافعيه الذين لم يجددوا عقودهم".

وأضاف: "رشحت الونش لمسؤولي الأهلي ولا أنكر ذلك، لكن من وجهة نظري اللاعب لم يكن لديه الرغبة الأكيدة في الانتقال للأهلي، ولو كان يريد هذه الخطوة لكانت الصفقة تمت بالفعل".

وتابع: "الونش لم يجلس مع مسؤولي الأهلي، وكل ما حدث كان مجرد جس نبض، لكن في النهاية اللاعب وقع لنادي الزمالك، ولا أستطيع الحديث عن أي تفاصيل تخصه الآن"، مؤكدًا أن: "الونش لاعب كبير، دولي، ولديه خبرات كبيرة، وكان سيفيد الأهلي في تلك الفترة، أما اليوم فلا أستطيع الجزم بمدى استفادته مع الفريق".

