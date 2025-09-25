نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يوضح: "الخطيب على راسنا من فوق.. ولم أقصد الحديث عن مرضه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج الإعلامي الرياضي مدحت شلبي عن صمته ليُوضّح حقيقة ما قيل في حلقته السابقة، مؤكدًا احترامه الكامل وتقديره لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ونافيًا تمامًا التطرق إلى حالته الصحية أو الإساءة له بأي شكل، في أول تعليق له على الأزمة التي أُثيرت خلال الأيام الماضية بشأن تصريحاته المتعلقة به.

وكان شلبي قد أشار في تصريحات إعلامية إلى أن "الخطيب لم يرافق بعثة الأهلي إلى أمريكا بسبب عدم حصوله على التأشيرة"، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير الكرة المصرية.

مدحت شلبي يوضح: "خلاصة الكلام.. الكابتن محمود الخطيب كابتن كبير وعلى راسنا من فوق، ولا أستطيع إطلاقًا أن أتدخل في حياته الشخصية. كل الغرض من الحلقة السابقة كان أن نُرشد الرأي العام لاتجاه هادئ، لأن الأمر يُشغل مشاعر الملايين."

وشدد شلبي على أنه لم يكن في نيته الحديث عن أي أمور صحية تتعلق بالخطيب، مضيفًا: "الناس بتقول إني بتكلم على المرض، والعياذ بالله يا أخي أني أتكلم على مرض. ما أنا كنت عيان والناس بتدعيلنا، وإحنا بندعي لغيرنا."