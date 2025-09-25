نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يكشف السبب الحقيقي لتصريحاته عن الخطيب: "ربما أخطأت.. والكابتن على راسي من فوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي السبب الحقيقي وراء حديثه عن محمود الخطيب مؤكدا أنه لم يكن يقصد الهجوم أو الإساءة لرئيس النادي الأهلي.

وأوضح شلبي أنه لا يجرؤ على الخوض في الحياة الشخصية للخطيب وأن احترامه له أمر محسوم وأن ما قاله مسؤولية شخصية خالصة دون أي علاقة بالقناة.

وأشار شلبي إلى أنه عندما تحدث عن اعتذار الخطيب وظروفه الصحية كان دافعه الحزن والتأثر لأن جماهير الأهلي ومحبيه يتأثرون بأي خبر يتعلق بحالته الصحية. وأكد أن ما ذكره بشأن مسألة التأشيرة جاء من مصدر أخبره بذلك لكنه قد يكون أخطأ في نقل المعلومة.

وختم شلبي تصريحاته بالتأكيد على مكانة الخطيب الكبيرة في قلبه متمنيا له دوام الصحة والعمر الطويل ومشددا على أنه يضعه دائما فوق رأسه تقديرا واحتراما.