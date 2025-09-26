نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، يدرس تقديم موعد فتح الترشح للانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يرى سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد التشاور مع اعضاء مجلس الإدارة فتح باب الترشح يوم السبت بدلًا من أحد يومي الأثنين والثلاثاء من أجل منح فرصة أكبر للمرشحين في الدعايه الانتخابية".

واختتم: "المجلس لم يستقر حتى الآن بشأن الموعد النهائي لفتح باب الترشح، ومن الوارد أن يتم قبول مقترح سعد شلبي وفتح الباب يوم السبت المقبل".

