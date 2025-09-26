الارشيف / الرياضة

أيمن يونس: السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في القمة

0 نشر
0 تبليغ

أيمن يونس: السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في القمة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الاستحواذ على وسط الملعب من أهم عناصر تحقيق الفوز في مباريات القمة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في مباراة القمة، ومن المهم تهيئة البرازيلي خوان بيزيرا قبل اللقاء".

وأضاف: "شيكو بانزا قد يسبب ازعاج لدفاع إذا كان في حالة من التركيز، والزمالك يقدم صورة دفاعية مميزة هذا الموسم".

وأوضح: "محمد صبحي يقدم أداء ثابت ومميزة وتحسن في الكرات العرضية وأصبح يمنحنا الأمان، ومحمو بنتايك وعمر جابر من اللاعبين المؤثرين".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا