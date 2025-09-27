نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراعنة الشباب يبدأون رحلة الأحلام من بوابة اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية لحظة انطلاق منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، عندما يواجه المنتخب الياباني مساء اليوم السبت، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى، بالبطولة التي تستضيفها تشيلي من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025.

يملك منتخب الشباب تاريخًا متباينًا في المونديال؛ فبينما حقق انتصاره الأعرض على ترينداد وتوباجو بسداسية نظيفة في نسخة 1991 بالبرتغال، تجرع أكبر خسارة أمام الأرجنتين بنتيجة (7-1) عام 2001.

هذه الذكريات تبقى حاضرة، لكنها تزيد من إصرار الجيل الحالي على كتابة صفحة جديدة أكثر إشراقًا.

ضم الجهاز الفني قائمة مكونة من 21 لاعبًا، أبرزهم عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، وأحمد نائل وعبد الله بوستنجي في الدفاع، وسيف سفاجا وسليم طلب في الوسط، بجانب الخط الهجومي الذي يقوده محمد هيثم وعمرو بيبو. كما وُضع أحمد شرف وياسين عاطف على قائمة الانتظار تحسبًا لأي طارئ.

على مدار التاريخ، تركت أسماء لامعة بصماتها مع منتخب الشباب في كأس العالم، من بينهم هاني مصطفى (1981)، شوقي غريب (2001)، حسن شحاتة (2003)، وربيع ياسين (2013). واليوم، يطمح الجيل الجديد لاستكمال المسيرة والعودة للمنافسة بقوة على الساحة العالمية.

جدول مباريات مصر في البطولة

مصر × اليابان: السبت 27 سبتمبر – 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × نيوزيلندا: الثلاثاء 30 سبتمبر – 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × تشيلي: السبت 4 أكتوبر – 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي يوم 3 أكتوبر).

