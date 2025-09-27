نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي والتي تشهد ثلاث مباريات قوية على رأسهم مباراة حامل اللقب باريس سان جيرمان.

وكانت الجولة الحالية قد انطلقت اليوم بمباراة وحيدة جمعت بين أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ تفوق فيها الأول بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض في دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:-

لوريان- موناكو 6 مساء

تولوز- نانت 8 مساء

باريس سان جيرمان- أوكسير 10:5 مساء

وتنقل المبارايات عبر مجموعة بي ان سبورتس القطرية والتي تتولى نقل المسابقة في الشرق الأوسط.