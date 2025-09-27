مصر تفتتح مشوارها في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بمواجهة اليابان في تشيلي

أحمد جودة - القاهرة - مصر علي موعد مع اليابان في تشيلي في كأس العالم للشباب

الفراعنة في مهمة عالمية جديدة

يفتتح منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة المدير الفني أسامة نبيه مشواره في كأس العالم للشباب 2025 بمواجهة قوية أمام منتخب اليابان، في المباراة التي تنطلق عند الساعة الحادية عشر مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة (الخامسة مساءً بتوقيت تشيلي). وتقام البطولة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025 بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

جدول مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدول مباريات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخب مصر إلى جانب اليابان ونيوزيلندا وتشيلي، وجاء البرنامج على النحو التالي:

مصر × اليابان: السبت 27 سبتمبر، 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي).

مصر × نيوزيلندا: الثلاثاء 30 سبتمبر، 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي).

مصر × تشيلي: الجمعة 3 أكتوبر، 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي يوم 3 أكتوبر).

تحكيم أرجنتيني لافتتاح مشوار الفراعنة

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة لقاء مصر واليابان، حيث يقود المباراة حكم الساحة هريرا داريو، ويعاونه كل من نافارو كريستيان كمساعد أول، وسافوراني خوسيه مساعد ثانٍ، فيما يتولى بينهيرو جواو مهمة الحكم الرابع.

قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة في المونديال

استقر الجهاز الفني على قائمة تضم 21 لاعبًا، جاءت كالتالي:

حراس المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي.

خط الدفاع والوسط: أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا.

الهجوم: سليم طلب، تيبو جيبريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو بيبو، عمر خضر، محمد هيثم.

قائمة الانتظار: أحمد شرف، ياسين عاطف.

حلم جديد لجيل شاب

يدخل الفراعنة البطولة بطموحات كبيرة، حيث يأمل هذا الجيل الواعد في تكرار إنجازات سابقة لمنتخب مصر للشباب، والتأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة، خصوصًا في ظل وجود عناصر موهوبة تلفت الأنظار وتمنح الجماهير الأمل في مستقبل مشرق للكرة المصرية.