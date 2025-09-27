نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بيراميدز ضد طلائع الجيش في دوري “نايل” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في دوري نايل

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز مغ نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم السبت على ملعب 30 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الدوري

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورتس، وتحديدا قناة On Sports 1HD