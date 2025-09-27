نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرياض ضد نيوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت مباراة فريق الرياض أمام نظيره نيوم، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والثلث بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي ستقام على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض السعودية.

تنقل المباراة عبر قناة قناة ثمانية ٨ HD2، الناقل لبطولة دوري روشن السعودي عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.

يبحث فريق الرياض صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ببطولة الدوري السعودي، بينما يأمل فريق نيوم في استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

يذكر أن فريق الرياض يقع في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق نيوم في المرتبة التاسعة من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.