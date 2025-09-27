نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذار شلبوكا.. ما موقف محمود الخطيب من مدحت شلبي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، جدلًا واسعًا في الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى التحرك رسميًا وتقديم شكوى ضده.

وعقب تصاعد الأزمة، خرج شلبي ليقدّم اعتذارًا علنيًا لمجلس إدارة الأهلي وللخطيب بشكل خاص، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة وأن تصريحاته فُسرت خارج سياقها.

وفي خطوة لاحقة، أعلنت القناة التي يظهر عبر شاشتها إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الداخلي، في رسالة واضحة على رفض أي تجاوز بحق الكيانات الرياضية أو قياداتها.

لكن يبقى السؤال الأبرز: هل يتنازل محمود الخطيب عن شكوى الأهلي بعد هذه التطورات؟

موقف الخطيب:

مصادر مقربة من مجلس إدارة الأهلي تؤكد أن الخطيب يتعامل مع الأمر من زاويتين: الأولى هي حفظ حقوق النادي أمام أي تجاوز إعلامي، والثانية هي الاعتداد بالقيمة الأدبية للاعتذار والإجراءات التي اتُخذت.

حتى الآن، لم يُعلن الأهلي رسميًا عن سحب الشكوى أو التنازل عنها، وهو ما يعني أن الموقف مازال قيد الدراسة داخل الإدارة الحمراء.

الخطيب معروف عنه التمسك بالحقوق إلى آخر لحظة، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام التسامح إذا لمس جدية في الاعتذار والتصحيح، خصوصًا بعد أن اتخذت القناة عقوبة رادعة.

سيناريوهات محتملة:

1. التمسك بالبلاغ: للحفاظ على هيبة النادي وردع أي تجاوزات مستقبلية.

2. التنازل المشروط: في حال التأكد من جدية الاعتذار والالتزام بعدم تكرار الواقعة.

3. تجميد الموقف مؤقتًا: أي الإبقاء على البلاغ دون تحريك جديد لحين اتضاح نتائج التحقيق مع شلبي.

وبين هذه السيناريوهات، ينتظر الوسط الرياضي الكلمة الفصل من الخطيب، الذي اعتاد إدارة مثل هذه الملفات بحزم وهدوء.

