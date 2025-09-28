نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيزبريم المجري (سوبر جلوب) في المقال التالي

تنطلق بعد قليل مباراة النادي الأهلي ضد فريق فيزبريم المجري بالجولة الثانية من من بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات والتغلب على فريق فيزبريم المجري في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويبحث النادي الأهلي عن الفوز الثاني له على التوالي في المجموعة على حساب فيزبريم المجري في الجولة الثانية من سوبر جلوب، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على فريق جامعة سيدني الأسترالي.

بث مباشر.. موعد مباراة الأهلي وفيزبريم المجري

وتُقام مباراة الأهلي ضد فيزبريم المجري اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بث مباشر كرة يد مباراة الأهلي وفيزبريم المجري

بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيزبريم المجري

ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر عبر قناة أون سبورت 1 أو قناة الشارقة الرياضية الإماراتية.

كما يمكنك مشاهدة المباراة بث مباشر عبر التردد التالي:

تردد قناة أون سبورت 1

تردد 10853.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح 5/6.

أو عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية

وهي متاحة على القمر الصناعي نايل سات.

نتائج الأهلي السابقة بالمجموعة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متساويًا مع فيزبريم المتصدر بنفس عدد النقاط.

وفاز الأهلي على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الافتتاحية للبطولة.