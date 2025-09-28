الارشيف / الرياضة

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري.. غياب زيزو وأفشة وجراديشار

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة لمواجهة الزمالك في الدوري.. غياب زيزو وأفشة وجراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام.

الوسط: محمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد شريف وحمزة عبد الكريم.
 

