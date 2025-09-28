نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري.. غياب زيزو وأفشة وجراديشار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي مصطفى شوبير ومحمد سيحا.
الدفاع: ياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام.
الوسط: محمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا.
الهجوم: محمد شريف وحمزة عبد الكريم.