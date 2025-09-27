الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة منتظرة في قائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي خلال انتخابات الدورة المقبلة.

شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي المقبلة

وكتب شوبير عبر حسابه على منصة إكس اليوم السبت وجه جديد مفاجأة في قائمة الكابتن الخطيب تحت السن دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الشخصية المنتظرة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي.

يذكر أن محمود الخطيب كان قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة على منصب رئيس مجلس إدارة الأهلي مكتفيًا بفتراته السابقة في قيادة النادي.