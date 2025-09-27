نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاني سليمان يقود سموحة أمام وادي دجلة.. و22 لاعبًا في القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم فى أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة دجله المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا على ستاد السلام.

ومن المقرر أن يعود الهانى سليمان لقيادة سموحه مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان - حسين تيمور- أحمد ميهوب - شريف رضا - محمد دبش - محمد رجب - ميدو مصطفى - عبد الرحمن عامر - يوسف عفيفى - عمرو السيسى - أحمد فوزى- سمير فكرى - الحبيب أحمد - خالد الغندور - أحمد خالد - محمد سعيد "مكرونه"- صامويل امادى - عبده يحيى - أحمد إيهاب - حسام أشرف - بابى بادجى.

ويحتل سموحه المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بينما يحتل وادى دجلة المركز الثالث برصيد 14 نقطة.