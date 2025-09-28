نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير بثنائية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا مهما على نظيره أوكسير بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الفرنسي.



ملخص مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره أوكسير برتم هادئ نسبيا ثم سجل اليا زبارني الهدف الأول لباريس في الدقيقة 33 صنع فيتينها وكان قريب من الهدف الثاني ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره أوكسير برتم سريع وسجل لوكاس بيرالدو الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 55 صنع مايولو وسجل أشرف حكيمي الهدف الثالث لباريس ولكن تم الغاؤه للتسلل وحاول أوكسير تسجيل هدف لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 2/0.

وبهذه النتيجة احتل النادي الباريسي المركز الأول برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وخسر لقاء بينما يأتي أوكسير في المركز 13 برصيد ست نقاط حيث فاز مرتين وهزم بأربعة.