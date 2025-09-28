نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفضائح التحكيمية في مباراة بتروجيت.... مجلس إدارة النادي المصري يهدد بتجميد نشاطه والانسحاب من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي المشبوه والذي قدمه طاقم تحكيم مباراة المصري وبتروجيت بقيادة الحكم محمد عباس قابيل وحكم تقنية الفار خالد الغندور.

ويؤكد مجلس المصري أن ما قدمه طاقم التحكيم في مباراة اليوم لا يمت بصلة لكرة القدم من قريب أو بعيد بسبب القرارات التحكيمية الخاطئة التي اتخذها طاقم التحكيم وتقنية الفيديو خاصة في ركلة الجزاء الكوميدية المحتسبة على المصري خلال الشوط الثاني للمباراة والتي تؤكد على التربص الشديد من قبل طاقم التحكيم بفريق المصري لسبب أو لآخر لا يعرفه سوى القائمين على إدارة الكرة المصرية بصفة عامة والتحكيم المصري بصفة خاصة والذي بات له وبما لا يدع مجالًا للشك دورًا كبيرًا في توجيه نتائج المباريات وإهداء الفوز لفرق بعينها خاصة مع الإزدواجية المقيتة في اتخاذ القرارات بما يخدم فرق محددة وبما يبعد فرق أخرى عن المنافسة.

ويبدي مجلس إدارة المصري اندهاشه الشديد من احتساب حكم المباراة - الذي لا يرتقي لإدارة أية مباريات في أي درجة من درجات الدوري - لعشر دقائق فقط كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني في الوقت الذي توقفت فيه المباراة لمراجعة الهدف الثاني للمصري وركلة الجزاء المزعومة المحتسبة لبتروجيت لأكثر من عشر دقائق كاملة وهو ما يؤكد على ضعف شخصية الحكم الذي ظل أمام شاشة الفار لدقائق طويلة يبحث خلالها عن أي مبرر لاحتساب ركلة الجزاء لغرض في نفسه لا يعلمه سواه.

ولذلك فإن مجلس إدارة النادي المصري في حالة انعقاد دائم اعتبارا من الآن لدراسة اتخاذ العديد من القرارات التصعيدية والتي قد تصل إلى تجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الدوري خاصة في ظل انعدام مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة التي بات التحكيم المصري وللأسف أبرز من انتهك قواعدها خلال السنوات الأخيرة التي تعرض خلالها المصري لأخطاء تحكيمية متكررة وكان أقربها تغاضي طاقم تحكيم مباراة الزمالك بقيادة حكم الساحة محمود ناجي وحكم تقنية الفيديو أحمد الغندور عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمصري بشهادة الجميع وهو الأمر الذي كان سيؤدي بلا شك لتغيير سير المباراة ، ورغم الوعود المتكررة بإصلاح حال التحكيم إلا أن الأمر ظل كما هو مجاملة لفرق بعينها وظلم بين لفرق أخرى وفي مقدمتها النادي المصري الذي يفكر مسئولوه وفي مقدمتهم الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي في اتخاذ قرار فعلي بعدم استكمال الفترة الحالية من عمر مجلس الإدارة خاصة في ظل ما تشهده ساحة كرة القدم المصرية من مهازل تدفع بكل الراغبين في العمل العام إلى الابتعاد تمامًا عن هذا المعترك الذي بات ساحة للمجاملات وإهدار الحقوق.

وكالعادة فإن مجلس إدارة النادي المصري ومن خلال هذا البيان الصارخ يعاود دق ناقوس الخطر حتى ينتبه كافة القائمين على كرة القدم المصرية بسرعة إصلاح المنظومة التحكيمية والتي باتت إحدى أهم العوائق التي تقف أمام إصلاح مسيرة الكرة المصرية.