نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة النجم البلجيكي.. هازارد قد يشكل الإضافة المنتظرة لبليموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن نادي بليموث أرجايل يرى في عودة النجم البلجيكي إيدن هازارد إلى الملاعب بمثابة "إضافة ضخمة" للفريق، في ظل حاجته لعنصر خبرة قادر على إحداث الفارق في خط الهجوم.

هازارد، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم العام الماضي بعد رحلة حافلة مع تشيلسي وريال مدريد، ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى البريميرليغ عبر بوابة بليموث، وسط حالة من الحماس لدى جماهير النادي التي تعتبر الصفقة المحتملة بمثابة حلم يعيد للفريق بريقًا خاصًا.

إدارة بليموث ترى أن وجود لاعب بحجم هازارد يمكن أن يمنح دفعة تسويقية وفنية هائلة، ويضيف خبرة أوروبية كبيرة قادرة على رفع طموحات الفريق في المنافسة على مراكز متقدمة.