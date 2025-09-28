نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يضع شروطه.. مطلبان أساسيان قبل التفكير في تدريب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة Manchester Evening News أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان أصبح مطروحًا بقوة على طاولة مانشستر يونايتد، في ظل تزايد الضغوط على المدرب البرتغالي روبن أموريم واحتمالية إقالته في الفترة المقبلة.

التقارير أوضحت أن زيدان لا يعارض مبدئيًا فكرة قيادة "الشياطين الحمر"، لكنه وضع شرطين أساسيين قبل الدخول في مفاوضات جدية:

ضمان ميزانية قوية لدعم سوق الانتقالات وبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب.

الحصول على حرية كاملة في القرارات الفنية دون تدخل إداري في اختياراته أو أسلوبه التدريبي.

المدرب الفرنسي، الذي حقق نجاحات مذهلة مع ريال مدريد وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، يدرك حجم الضغوط الهائلة المحيطة بمقعد التدريب في "أولد ترافورد"، ولذلك يسعى لضمان البيئة المناسبة قبل خوض أي تجربة جديدة.

الجماهير بدورها تترقب الموقف بشغف، حيث يعتبر زيدان بالنسبة للكثيرين اسمًا قادرًا على إعادة الهيبة المفقودة ليونايتد، لكن تحقيق مطالبه قد يكون التحدي الأكبر أمام إدارة النادي.