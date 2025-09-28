نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد.. الغيابات تضرب البلوجرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد 28-9-2025 على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، مارك كاسادو، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، فيران توريس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد، باردجي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

