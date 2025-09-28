نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. الشارقة يصطدم بماجديبورغ في ختام مجموعات "سوبر جلوب" 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار بعد ظهر اليوم، الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، إلى صالة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث تُقام منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 (سوبر جلوب). وتشهد الأجندة اليوم مواجهة مصيرية وحاسمة في المجموعة الأولى، تجمع بين بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية، نادي الشارقة، والعملاق الألماني وحامل اللقب لعدة نسخ، نادي ماجديبورغ (SC Magdeburg).

تكتسب هذه المباراة أهمية قصوى كونها اللقاء الأخير للفريقين في دور المجموعات، وستحدد بشكل مباشر المتأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى.

تفاصيل المباراة وموعد البث المباشر

يُشارك نادي الشارقة في البطولة بصفته بطل القارة الآسيوية، وقد استهل مشواره بفوز مهم على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 35-30. بينما يدخل ماجديبورغ هذه المباراة بعد أن واجه كاليفورنيا إيجلز أمس (السبت)، ويسعى الفريق الألماني لتأكيد تفوقه الأوروبي وتحقيق العلامة الكاملة.

التفاصيل القيمة

البطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) 2025

المرحلة دور المجموعات - المجموعة الأولى

المباراة الشارقة الإماراتي vs. ماجديبورغ الألماني

المكان صالة العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، مصر

التاريخ الأحد 28 سبتمبر 2025

توقيت البث المباشر للمباراة:

من المقرر أن يبدأ البث المباشر والتغطية الحية للمواجهة في التوقيتات التالية:

البلد/المنطقة توقيت انطلاق صافرة البداية

مصر والسودان وليبيا 03:30 مساءً

المملكة العربية السعودية (مكة المكرمة) والعراق وقطر 03:30 مساءً

الإمارات وسلطنة عمان 04:30 مساءً

تونس والجزائر والمغرب 02:30 مساءً

التوقيت العالمي الموحد (UTC) 12:30 مساءً

القنوات الناقلة للمباراة والبث المباشر:

لمتابعة هذه القمة المثيرة، تم تأمين حقوق النقل حصريًا للجماهير في المنطقة عبر قنوات ومنصات محددة:

القناة التلفزيونية الرئيسية: يُتوقع أن تُبث المباراة حصريًا عبر قنوات "ON Time Sports" المصرية، وهي الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر.

البث المباشر الإضافي: أعلنت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية عن حصولها على حقوق نقل مباريات البطولة، مما يتيح للجماهير في الإمارات والمنطقة متابعة اللقاء عبر شاشتها.

المنصات الرقمية: يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة للرياضة في مصر، مثل منصة "Kora Plus".

تحديثات حول صراع المجموعة الأولى:

يعتمد تأهل الشارقة أو ماجديبورغ على نتيجة مباراة اليوم:

حالة ماجديبورغ: في حال فاز ماجديبورغ على كاليفورنيا يوم السبت (نتيجة متوقعة)، فإن الفوز على الشارقة يضمن له صدارة المجموعة والتأهل المباشر.

حالة الشارقة: يمتلك الشارقة ثلاث نقاط ثمينة من فوزه على كاليفورنيا. الفوز اليوم على ماجديبورغ يضمن له الصدارة والتأهل. حتى في حال الخسارة، قد يحتفظ بفرصة المنافسة على مقعد "أفضل وصيف" للمجموعات الثلاث، لكن الفوز هو الهدف الأكيد لتفادي الحسابات المعقدة.

البث المباشر اليوم سيقدم فصلًا مثيرًا من البطولة، حيث يمثل الشارقة الطموح الآسيوي الساعي لإثبات الذات أمام قاطرة كرة اليد الأوروبية المتمثلة في ماجديبورغ. التوقعات تُشير إلى مواجهة قوية ومتبادلة الأهداف، وسيكون حسم التأهل على المحك منذ صافرة البداية.