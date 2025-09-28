نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا القمة.. تشابه أسماء وتبادل صفقات في آخر مباراة جمعت الأهلي أمام الزمالك بالمدرب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ستاد القاهرة الدولي مساء الغد مباراة القمة المرتقبة، بين فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشابه أسماء وتبادل صفقات

آخر مباراة جمعت بين فريق الأهلي أمام الزمالك تحت قيادة مدرب مؤقت كانت في التاسع عشر من شهر يونيو 2022، وكان سامي قمصان هو المدير الفني لفريق الأهلي.

انتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وشهدت المباراة توقيع أشرف بن شرقي على هدف الزمالك الأول أمام الأهلي.

تبدلت الأحوال، وأصبح ثلاثي الزمالك المتواجد في تشكيل الفارس الأبيض نادي الزمالك، خلال هذه المباراة، يرتدون قميص الأهلي، وهم: إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.

أما على صعيد تشابه الأسماء، قاد فريق الزمالك في هذه المباراة المدرب البرتغالي فيريرا، بينما يقود الزمالك حاليا المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف والمعلق الرياضي بلال أحمد علام.