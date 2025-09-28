نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يعود للاسكندرية بنقطة غالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع نظيره وادى دجله فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من اللقاء وفى الشوط الثاني تمكن فرانك بولى لاعب دجله من تسجيل هدف فريقه فى الدقيقة 51 قبل أن يتعادل سمير فكرى لسموحه فى الدقيقة 58.

وحصل سمير فكرى على لقب رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد دجله إلى 15 نقطة ويحتل للمركز الثالث.

بينما يرتفع رصيد سموحه إلى 11 ويحتل المركز الحادي عشر فى جدول المسابقة.