نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. طاهر محمد طاهر يغادر مباراة الأهلي والزمالك مصابًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي مباراة فريقه أمام الزمالك متأثرًا بالإصابة.

وفي الدقيقة ٦٩ من عمر اللقاء اضطر طاهر محمد لمغادرة ملعب المباراة لشكواه من إصابة عضلية.

ودفع عماد النحاس القائم بأعمال الجهاز الفني للأهلي بحسين الشحات بدلًا من طاهر محمد.

ويتقدم الزمالك على الأهلي بهدف من ركلة جزاء لحسام عبد المجيد في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.