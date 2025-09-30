نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد مباراة ريال مدريد وكيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. قمة مثيرة مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والسعودية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 نحو استاد ألماتي المركزي في كازاخستان، حيث يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع مضيفه كيرات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26.

ويطمح ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، لتحقيق فوز جديد يعزز به رصيده في البطولة بعد البداية الإيجابية أمام أولمبيك مارسيليا، خاصة بعد السقوط القاسي في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

موقف ريال مدريد قبل المواجهة

يدخل النادي الملكي المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط ثمينة جمعها من الجولة الأولى، حين تفوق على مارسيليا بنتيجة (2-1). ورغم الانتصار، إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا لعشاق الفريق الذين ينتظرون رؤية قوة هجومية أكبر.

كما تأتي المباراة بعد خسارة مؤلمة في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد (5-2)، وهي هزيمة اعتبرها كثير من المحللين جرس إنذار لخطوط الفريق الدفاعية. ولذلك يسعى ألونسو لإعادة التوازن واستعادة الثقة عبر بوابة كيرات.

كيرات يحلم بالمفاجأة على أرضه

في المقابل، يدخل فريق كيرات الكازاخستاني المواجهة بلا رصيد من النقاط بعد خسارته الكبيرة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي (4-1) في الجولة الأولى. ورغم قلة خبرته القارية مقارنة بريال مدريد، إلا أن الفريق يعتمد على عاملي الأرض والجمهور، ويأمل في خطف نتيجة إيجابية تخلط أوراق المجموعة.

توقيت المباراة في مصر والسعودية

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وهو توقيت مثالي لعشاق الكرة الأوروبية لمتابعة المواجهة.

القنوات الناقلة والتعليق

ستُنقل المباراة حصريًا عبر شاشة beIN SPORTS 1، وسيكون المعلق أحمد البلوشي حاضرًا لوصف مجريات اللقاء لحظة بلحظة، وسط توقعات بنسبة مشاهدة مرتفعة سواء في مصر أو السعودية.

مواجهة خاصة بين ألونسو والضغوط

مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، يواجه ضغوطًا جماهيرية وإعلامية كبيرة بعد الخسارة في الديربي، وهو مطالب بإظهار شخصية قوية في دوري الأبطال، البطولة التي اعتاد جمهور الملكي على التتويج بها. الفوز على كيرات سيكون خطوة مهمة لإعادة الهدوء لغرفة الملابس وللتأكيد أن الخسارة الأخيرة مجرد كبوة.

نجوم تحت الأضواء

من المنتظر أن يعتمد ريال مدريد على نجومه البارزين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ورودريجو في الخط الأمامي، إضافة إلى القائد دافيد ألابا في الدفاع، بينما قد يحصل بعض اللاعبين الشباب على فرصة لإثبات أنفسهم في التشكيلة الأساسية. أما كيرات، فيعتمد على قوته البدنية وسرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة، مع محاولة استغلال أي ثغرة دفاعية لدى ريال مدريد.

توقعات المباراة

من الناحية الفنية، ريال مدريد هو المرشح الأقوى، لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ فقط. أي تراخٍ أو استهانة قد يكلف الفريق الإسباني نقاطًا غالية. ولذلك فإن الحذر واجب، خصوصًا أمام جمهور كازاخي متعطش لرؤية فريقه يحقق مفاجأة مدوية.