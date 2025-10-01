الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية والعربية بشغف كبير القمة المرتقبة بين فريقي الزوراء العراقي والنصر السعودي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا “2” للموسم الرياضي 2025-2026، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل اللقاء المرتقب اليوم.

Al-Nassr vs Al-Zawraa.. موعد لعبة نادي النصر ضد الزوراء اليوم والقنوات الناقلة ومعلق المباراة المرتقبة

من المقرر إقامة المباراة على ملعب الزوراء، اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 09.15 بتوقيت السعودية والعراق، وسط طموح كلا الفريقين لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقهما الفوز في الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة، مما يجعل المواجهة نقطة تحول مبكرة في تحديد مسار التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الزوراء اليوم

فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني للمباراة، فقد تم تخصيص بثها الحي والمباشر عبر شبكتي القنوات الرائدتين في المنطقة، وهما “بي إن سبورتس” و”قنوات الكأس” القطرية، وسوف تكون المواجهة منقولة بالتحديد على شاشة قناة beIN Sports HD 2 وقناة الكأس 5، لضمان وصول التغطية لأكبر شريحة من الجماهير، ولإضفاء المتعة على المشاهدة، أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء للمعلق أحمد البلوشي، بينما سيتولى المعلق منتصر الأزهري التعليق عبر قنوات الكأس، ليقدم كل منهما رؤيته الفنية والوصفية لهذا اللقاء القاري الهام.

متابعة مباراة النصر ضد الزوراء عبر الإنترنت

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، تتوفر خيارات متعددة لمتابعة مباراة الزوراء والنصر عبر الإنترنت، لتلبية حاجة المشجعين الذين يفضلون المشاهدة عبر الأجهزة الذكية ومنصات البث الرقمي، يمكن للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة المباراة مباشرة عبر تطبيق “TOD” التابع لشبكة بي إن سبورتس، وكذلك من خلال تطبيق “شووف” الخاص بقنوات الكأس.