روما وأستون فيلا وبورتو لتأكيد الانطلاقة القوية فـي يوروبا ليج

باريس ـ أ.ف.ب: تسعى أندية روما الايطالي وبورتو البرتغالي واستون فيلا الانجليزي الى تأكيد انطلاقتها القوية في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم عندما تخوض الجولة الثانية اليوم الخميس. واستهل روما مشواره في المسابقة التي حل فيها وصيفا عام 2023 بخسارته امام اشبيلية الاسباني، بفوز ثمين على مضيفه نيس الفرنسي 2-1، وحذا بورتو البرتغالي، بطل المسابقة بنسختها القديمة (كأس الاتحاد الأوروبي) في عامي 2003 و2011، حذوه بفوز خارج قواعده على سالزبورغ النمسوي 1-0، فيما تغلب أستون فيلا على ضيفه بولونيا الايطالي بالنتيجة ذاتها في اول فوز له في مختلف المسابقات هذا الموسم. ويصطدم روما بفريق فرنسي آخر هو ليل الفائز على بران بيرغن النروجي 2-1. وسيحاول ليل بقيادة مهاجمه الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو الثأر لمواطنه نيس، بيد ان المهمة لن تكون سهلة امام قطب العاصمة الايطالية المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات. من جهته، يطمح بورتو الى مواصلة بدايته المثالية والحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في تسع مباريات في مختلف المسابقات، عندما يلتقي مع ضيفه النجم الاحمر لبلغراد الصربي. ويتصدر بورتو ترتيب الدوري البرتغالي بالعلامة الكاملة وبفارق ثلاث نقاط امام سبورتينغ وأربع نقاط امام بنفيكا قبل مواجهته للأخير الأحد المقبل في قمة المرحلة الثامنة. ويمني أستون فيلا النفس بمواصلة صحوته بفوز ثالث تواليا في مختلف المسابقات عندما يحل ضيفا على فينورد الهولندي بطل المسابقة مرتين في قمة نارية.

