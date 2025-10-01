سينر يحرز اللقب الـ21 فـي مسيرته الاحترافية بدورة بكين

بكين ـ أ.ف.ب: حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا عالميا لقبه الـ21 في مسيرته الاحترافية بتتويجه بطلا لدورة بكين في كرة المضرب (500 نقطة) اثر فوزه السهل على الشاب الأميركي ليرنر تيان 6-2 و6-2 في المباراة النهائية. ولم يترك سينر أي فرصة لتيان البالغ من العمر 19 عاما والذي استفاد من انسحاب الروسي دانييل مدفيديف من دور الاربعة لبلوغ المباراة النهائية الأولى في مسيرته الاحترافية.

وضرب سينر بقوة في المجموعة الاولى وكسبها بسهولة في 34 دقيقة بعدما كسر إرسال الأميركي المصنف 52 عالميا في الشوطين الأول والخامس، ثم حسم الثانية بالنتيجة ذاتها في 38 دقيقة بعدما كسر إرسال تيان في الشوطين الخامس والسابع. وهي المرة الثانية التي يتوج فيها سينر بلقب دورة بكين بعد عام 2023 عندما تغلب على مدفيديف في المباراة النهائية. وبات سينر البالغ من العمر 24 عاما ثالث لاعب يفوز بأكثر من لقب في دورة بكين بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (6) والاسباني رافايل نادال (لقبان).

كانت خسارة سينر الوحيدة على ملعب بكين الماسي المركزي أمام غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراس الذي فاز بالمباراة النهائية العام الماضي بثلاث مجموعات مثيرة، لكنه فضل هذا العام عدم الدفاع عن لقبه والمشاركة في دورة طوكيو التي توج بلقبها على حساب الاميركي تايلور فريتس.