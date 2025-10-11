فوز مصيرة على صحم وقريات على صلالة

فـي دوري الناشئين لكرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير - عمار المسافر :

تمكن نادي مصيرة من تحقيق فوز مهم على حساب صحم بنتيجة 87-7، في المباراة التي أقيمت بمجمع صحار الرياضي، وفي المباراة الثانية فاز فريق قريات على صلالة بنتيجة 44-8، في المواجهة التي أقيمت بصالة نادي السيب في انطلاق منافسات دوري الناشئين لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026.

جاءت المباراة الأولى من طرف واحد، وتمكن نادي مصيرة من تحقيق فوز كبير على نادي صحم، في مباراة استطاع مصيرة من اللعب بأسلوب مثالي ونجح في فرض اسلوب لعبه وتفوق في خطي الهجوم والدفاع واستطاع لاعبوه استثمار معظم الفرص بفضل تميز لاعبي نادي مصيرة في التسجيل ومنهم راشد العيسائي ، ومحمد الشبلي وخزيمة الشبلي، فيما تميز في التسجيل من نادي صحم سهيل الجابري، بدأ لاعبو مصيرة الربع الأول بشكل جيد ونجوا في التقدم وزيادة الفارق سجل مصيرة في هذا الربع 17 نقطة، في حين سجل صحم 7 نقاط، وفي الربع الثاني واصل لاعبو مصيرة فرض اسلوب لعبهَ، فيما صام لاعبو صحم عن التسجيل، حيث سجل لاعبو مصيرة 28 نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم مصيرة على صحم بنتيجة 45-6، وفي الربع الثالث لم يتغير سيناريو اللعب حيث واصل مصيرة افضليته في الهجوم والدفاع وتمكن لاعبوه من تسجيل 22 نقطة، فيما سجل صحم نقطة واحده لينتهي الربع الثالث بتقدم مصيرة على صحم بنتيجة 67-7، وفي الربع الرابع سجل لاعبو مصيرة م 20 نقطه لتنتهي المباراة بفوز مصيرة على صحم بنتيجة 87-7، أدار المواجهة علي السلماني حكما أول وثابت الهنائي حكما ثانيا. وفي المباراة الثانية حول قريات تأخره من صلاله إلى فوز بنتيجة 44-38 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي السيب، جاءت المباراة مثيرة استطاع فيها قريات بفضل تركيز لاعبيه واستثمار الفرص من تحويل تأخره لفوز، حيث قاد التسجيل في قريات خميس السناني وسعيد حسين، فيما تميز في التسجيل من نادي صلالة فهد بيت سنجور ومرشد بيت سناسل، بدأت المباراة متكافئة الأداء مع أفضلية هجومية لصلاله الذي سجل في الربع الأول 10 نقاط، فيما سجل قريات 8 نقاط، وفي الربع الثاني تواصل اللعب سجالا وتمكن كل فريق من تسجيل 6 نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم صلالة على قريات بنتيجة 16-14، وفي الربع الثاني قلب قريات اللعب لصالحه لتصبح أفضلية الهجوم لقريات الذي تمكن من تسجيل 13 نقطة، فيما سجل صلالة 8 نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم قريات على صلالة بنتيجة 27-24، وفي الربع الرابع تواصل اللعب سجالا بين طرفي المواجهة وتمكن قريات من زيادة الفارق بتسجيل 17 نقطة، فيما سجل صلالة 14 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي قريات على صلالة بنتيجة 44-38، أدار المواجهة مازن الهلالي حكما اول وحسين العويمري حكما ثانيا.