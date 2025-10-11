الرياض - كتبت رنا صلاح - طوّر باحثون في معهد باستور والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (Inserm) في فرنسا نهجًا جديدًا في العلاج المناعي يعيد برمجة موت الخلايا البائية السرطانية لتحفيز جهاز المناعة لدى المريض ضد سرطانات الدم، بما في ذلك بعض أنواع الأورام اللمفاوية وسرطان الدم.

باحثون فرنسيون يطوّرون علاجًا مناعيًا يعيد برمجة الخلايا السرطانية لمكافحة سرطان الدم

ووفقًا لتقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس، أظهرت الدراسة أن الطريقة العلاجية الجديدة تعتمد على تحفيز نوع محدد من “الموت الخلوي المبرمج” الذي يطلق إشارات تنبّه الخلايا المناعية وتدفعها لمهاجمة الخلايا السرطانية المتبقية، بخلاف الأنماط الصامتة من موت الخلايا التي لا تثير استجابة مناعية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة ساينس أدفانسز أن الفريق البحثي بقيادة فيليب بوسو واجه صعوبة في تحفيز موت الخلايا السرطانية بسبب غياب بروتين (MLKL)، وللتغلب على ذلك استخدم الباحثون مزيجًا من ثلاثة أدوية معتمدة سريريًا حفّزت موت الخلايا النخري وأطلقت استجابة مناعية قوية قضت على سرطان الدم في النماذج ما قبل السريرية.

وأشار بوسو إلى أن هذا النهج يحوّل الخلايا السرطانية إلى محفّزات لجهاز المناعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خطوة واعدة لتطوير علاجات فعالة لأنواع معينة من السرطان.