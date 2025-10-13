بغداد ـ أ.ف.ب: تعاقدت إدارة الزوراء العراقي مع المصري عماد النحاس لقيادة فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفا للمدرب عبد الغني شهد. وقال النادي في بيان إن «التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس ادارة النادي بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي». ويشارك الزوراء في مسابقة دوري نجوم العراق للموسم الحالي وبطولة دوري أبطال آسيا 2.
وأضاف أن «النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.