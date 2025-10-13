بغداد ـ أ.ف.ب: تعاقدت إدارة الزوراء العراقي مع المصري عماد النحاس لقيادة فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفا للمدرب عبد الغني شهد. وقال النادي في بيان إن «التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس ادارة النادي بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي». ويشارك الزوراء في مسابقة دوري نجوم العراق للموسم الحالي وبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وأضاف أن «النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء».