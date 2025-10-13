المتحدث العسكرى يصدر بيانا بشأن أصوات التفجير بالهايسكتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - فى إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة سعت 1345 اليوم الإثنين الموافق 13 / 10 / 2025 بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجئ أدى إلى عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة .

ونطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة .

وجارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة .